Жуков, Калужская область, 14 мая, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летнего жителя города Жуков, который обвиняется в публичных призывах к терроризму и экстремизму, совершенных в интернете. Об этом 14 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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По версии следствия, обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети фотографии, под которыми опубликовал более ста комментариев с призывами к насильственному свержению власти и физическому уничтожению её представителей, совершению революционных действий.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.