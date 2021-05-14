Москва, , 17:16 — REGNUM Московский «Локомотив» согласовал с ЦСКА трансфер 22-летнего российского флангового защитника Наира Тикнизяна. «Железнодорожники» заплатят за футболиста 2 миллиона евро. Об этом 14 мая сообщил «РБ Спорт».

Ранее «Локомотив» предлагал за защитника 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 27-ми матчах Российской Премьер-лиги по футболу, в которых отметился одним забитым мячами и одной голевой передачей.

Портал transfermarkt оценивает воспитанника ЦСКА в 1,5 миллиона евро. Контракт защитника с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца сезона 2024/25.