Уфа, , 17:12 — REGNUM Ректор Башкирской академии государственной службы и управления при главе Башкирии Данияр Абдрахманов приветствует обновление российского общества «Знание».

"Системная работа в данном направлении ведётся в стране не первый год. Башкортостан также имеет большой опыт работы в данном направлении, в частности по организации выездных лекторских групп. В современном информационном потоке не всегда сразу может сориентироваться даже грамотный подготовленный человек, значительная часть населения зачастую остаётся подверженной фейкам, манипуляции и целенаправленной дезинформации. Общество «Знание» как раз должно заниматься разъяснительной работой по текущей повестке дня и, несомненно, идеологически заряжать на важные для страны стратегические проекты», — считает Данияр Абдрахманов.

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