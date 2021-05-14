Любляна, , 17:12 — REGNUM Банк Словении объявил, что средства словенских домашних хозяйств на депозитных счетах в банках увеличились более чем на два миллиарда евро до рекордных 23 миллиардов евро в период пандемии 2020 года по сравнению с предыдущим годом.

Этот рост объясняется мерами на рынке труда, принятыми во время эпидемии, которые позволили повысить заработную плату, но также и закрыли многие магазины, из-за чего большая часть доходов домохозяйств не была потрачена.

В прошлом году валовой располагаемый доход домашних хозяйств в Словении увеличился на 3,8 процента или 1,1 миллиарда евро.