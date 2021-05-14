Пермь, , 17:10 — REGNUM Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Татарии Рустам Минниханов 14 мая заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между регионами. Срок действия документа — пять лет, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Соглашение предполагает разработку и реализацию совместных программ по развитию и поддержке предпринимательства, а также проектов, направленных на развитие экономического и инновационного потенциала регионов. С соглашении также прописан пункт о развитии механизмов государственно-частного партнерства, улучшении транспортного сообщения между Татарией и Прикамьем. Регионы будут делится опытом в реализации проектов цифровой трансформации. В частности, документ предусматривает сотрудничество региона с «Иннополисом» и обмен лучших ИТ практик, используемых в обоих субъектах России.

Соглашение также затрагивает сельское хозяйство, здравоохранение, социальную защиту, экологию, культуру, туризм и другие отрасли. В том числе стороны планируют развивать отношения в сфере образования и науки. В ближайшее время соглашение планируется дополнить дорожной картой.

По словам Махонина, у Пермского края с Татарией есть общие цели и задачи по развитию таких отраслей, как промышленность, экономика, образование и культура, поэтому решать их совместно будет гораздо легче. «Один из наших ключевых приоритетов — развитие промышленной кооперации. Это позволяет двигаться вперед малому и среднему бизнесу, повышать объемы и качество выпускаемой продукции. Мы напрямую заинтересованы в привлечении в промкооперацию крупных промышленных холдингов. Считаю, что в этом направлении есть все возможности для взаимодействия с предприятиями Республики Татарстан», — отметил он.

В свою очередь Рустам Минниханов подчеркнул, что Пермский край является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Татарии. Регион имеет диверсифицированную и высокотехнологичную промышленность, богатейшие природные ресурсы. «У нас много направлений для расширения делового партнерства», — заметил он. Глава Татарии сказал, что регион заинтересован в наращивании поставок продукции машиностроения, нефтехимии, развитии рынка нефтепродуктов, сотрудничестве по ремонту и обновлению автопарка.

Напомним, 1 4 мая в Пермском крае с рабочей поездкой находится глава Татарии Рустам Минниханов. В Перми ему представили известные по всей стране разработки пермских IT-компаний.