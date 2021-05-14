Кабул, 14 мая, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о вероятности полномасштабной гражданской войны после вывода войск США и НАТО из страны.

(сс) tpsdave Афганистан

Об этом он сообщил 14 мая в интервью изданию Spiegel.

«Вероятность начала гражданской войны есть», — заявил Гани.

При этом он отметил, что такого развития событий допустить нельзя.

По его словам, многие в Афганистане упали духом еще в 2014 году, когда руководство НАТО объявило о преобразовании своей операции в миссию по обучению местных силовиков.

«Но у нас всё получилось», — заявил президент Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, вывод войск США и их сателлитов из Афганистана должен завершиться к 11 сентября.