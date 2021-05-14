Барселона, Испания, , 17:08 — REGNUM 32-летний аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Кун Агуэро, контракт которого истекает летом 2021 года, может оказаться в следующем сезоне на «Камп Ноу». Руководство «Барселоны» рассматривает форварда в качестве серьезного усиления. Главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман дал «зеленый свет» на переход футболиста. Об этом 14 мая сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Также сообщается, что трансфер Агуэро не помешает «сине-гранатовым» подписать полузащитника «Лиона» и сборной Нидерландов Мемфиса Депая, в услугах которого заинтересован лично главный тренер каталонской команды.

В текущем сезоне Серхио Агуэро принял участие в 11-ти матчах Английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей. В рамках Лиги Чемпионов на счету форварда два гола в шести матчах.