Баку, 14 мая 2021, 17:08 — REGNUM Обострение отношений с Арменией обсудил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Азиз оглы Байрамов с генсеком Европейской службы внешних действий Стефано Саннино, сообщили 14 мая в пресс-службе МИД Азербайджана.
Обсуждая «напряжённость, возникшую на границе Азербайджана и Армении», Баку сообщает Брюсселю, что настроен на урегулирование ситуации дипломатическими и политическими методами.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, напряжённость на границе Армении и Азербайджана возникла 12 мая: Ереван заявляет, что азербайджанские военные незаконно перешли через границу республики.
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