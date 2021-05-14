Загреб, , 17:06 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил после заседания правящей коалиции, что страна рассмотрит вопрос о запрете на работу по воскресеньям, за исключением туристического сезона.

«Мы говорили о законе о торговле и о законе, регулирующем работу Хорватской торговой палаты. Закон о торговле поднимает вопрос о работе по воскресеньям. Идея состоит в том, чтобы запретить работу по воскресеньям, кроме 16 воскресений в году, мы бы учли туристический сезон», — сказал премьер-министр Хорватии.