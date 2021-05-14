Лондон, , 19:33 — REGNUM Благотворительныйфонд «Volant Charitable Trust», созданный британской писательницей, автором серии книг о Гарри Поттере ДжоанРоулинг, сделал пожертвование на борьбу с коронавирусом в Индии. Об этом Роулинг сообщила в своем Twitter.

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Пожертвование было сделано через международную гуманитарную организацию Khalsa Aid. Сообщается, что фонд получил «щедрую шестизначную сумму».

Роулинг поблагодарила в своем сообщении всех, кто приобрел книгу «Икабог», которая вышла в 2020 году и рассказывает о детях, участвующих в соревнованиях по бегу во время пандемии коронавируса. Все авторские отчисления за книгу пошли на благотворительность, чтобы помочь организациям, борющимся с коронавирусной инфекцией.

«В результате, мой благотворительный фонд продолжает поддерживать тех, кто больше всего пострадал от пандемии», — добавила Роулинг.

Напомним, Роулинг известна по своему бестселлеру о юном волшебнике Гарри Поттере. Семь книг этой серии выходили в течение десяти лет — с 1997 по 2007 год. Общий тираж книг составил 450 млн экземпляров.