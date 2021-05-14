Москва, 14 мая, 2021, 17:02 — ИА Регнум. На Пролетарском проспекте в Москве отремонтирован подземный пешеходный переход, сообщили 14 мая в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Подземный переход

Сейчас специалисты ремонтируют переходы на Каширском проезде, Ленинском проспекте и проспекте Андропова. Рабочие меняют керамическое покрытие стен лестничных сходов и тоннеля на гранитную облицовку, ремонтируют электросети, систему водоотведения, отопления и вентиляции.

Всего до конца 2021 года в Москве планируется обновить 14 подземных пешеходных переходов.

В пресс-службе отметили, что работы не доставляют неудобств пешеходам, поскольку часть тоннеля всегда открыта для прохода.