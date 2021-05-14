Москва, , 17:02 — REGNUM Оппозиционный центр «Гражданский контроль 2021» направил председателю ЦИК Элле Памфиловой обращение с предложением отказаться от многодневного голосования на выборах в Государственную думу в сентябре текущего года. Авторы обращения ссылаются на то, что такая практика, якобы, создает серьезные трудности для работы избирательных комиссий, а также — называют недостаточным уровень доверия к избирательной системе в России и говорят, что многодневное голосование противоречит отечественным традициям. Эксперты убеждены: такое предложение противоречит интересам граждан и создает риски для их здоровья.

«Идеологически манипулятивная лирика обращения неуместна. В России выстроена открытая система правовых избирательных процедур, чистота которых проверяется общественным контролем. Это повышает доверие людей к организации и результатам голосования. Кроме того, многодневное голосование было введено в том числе как мера, направленная на снижение распространение инфекции в условиях пандемии, и требуя отказаться от этой практики, авторы обращения демонстрируют абсолютное безразличие к угрозе здоровью людей», считает член Общественной палаты Волгоградской области, кандидат социологических наук Антон Лукаш.

В свою очередь председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко уверен, что обращение оппозиционного центра «Гражданский контроль 2021» имеет популистский характер.

«Убежден, решение ЦИК относительно применения многодневного голосования должно основываться на мнении большинства граждан, а не группы лиц, которые берут на себя странную миссию говорить от имени всего общества. Уже сегодня понятно, что практика проведения трехдневного голосования положительно себя зарекомендовала среди избирателей. Это удобно, комфортно и безопасно», — утверждает Николай Дейнеко.

«В условиях пандемии многодневное голосование помогает обеспечить безопасность людей, минимизировать риски заражения. Такая практика полностью оправдана и требовать от ЦИК отказа от этой формы голосования, значит, не беречь здоровье наших избирателей, цинично ограничивать их избирательные права. Данные опросов свидетельствуют: большинство наших избирателей приняли многодневку, считают ее удобной. А работа общественных наблюдателей позволит обеспечить защиту избирательных прав граждан и не допустить фальсификаций», — считает председатель Общественной палаты Республика Северная Осетия-Алания Нина Чиплакова.