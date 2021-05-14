Тула, , 17:02 — REGNUM XIX Международный фестиваль военного кино им. Ю.Н. Озерова, посвященный 100-летию режиссера и 80-летию Обороны Тулы и Москвы, состоится в Тульской области с 17 по 22 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

Торжественная церемония открытия фестиваля пройдет 17 мая в Городском концертном зале. Одним из центральных событий фестиваля 17 мая станет открытие на «Аллее Славы» у Тульского областного центра молодежи звезды Народного артиста СССР Василия Ланового.

Фильмы конкурсной программы будут представлены в номинациях «Боевая десятка» (игровые полнометражные фильмы), «Битва за жизнь» (документальные фильмы), «Соколенок» (детско-юношеские и анимационные фильмы), «АКМ» (короткометражные фильмы), «Солдаты свободы» (ретроспективные фильмы).

Конкурсную программу откроет фильм «Огонь» (режиссёр-постановщик — А. Нужный) в кинотеатре «Киносити». Кинопоказы также пройдут на 14 площадках региона — в Щекинском, Дубенском, Арсеньевском, Ясногорском, Плавском, Чернском, Белевском, Богородицком, Узловском, Одоевском, Куркинском районах, городе Донском. 21 мая в деревне Федора Конюхова Заокского района состоится вручение приза «Миротворец века» Федору Конюхову. Приз вручит народный артист РСФСР, поэт Михаил Ножкин. Церемония закрытия фестиваля состоится 22 мая в Тульской областной филармонии.