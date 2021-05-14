Ферзиково, Калужская область, , 17:19 — REGNUM Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего иностранного гражданина, который обвинён в изнасиловании, совершённое в 2013 году. Об этом 14 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 31 марта 2013 года обвиняемый находился в компании знакомых в калужском посёлке Ферзиково. Мужчина совершил с местной жительницей насильственный половой акт против её воли. По заявлению потерпевшей было возбуждено уголовное дело и установлена личность злоумышленника. Им оказался гражданин другого государства, находившийся на заработках на стройке одного из объектов поселка. Однако мужчина сразу после совершения преступления скрылся. Следователи СК России предъявили ему заочное обвинение в совершении изнасилования и объявили в розыск. Расследование уголовного дела было приостановлено.

В начале января 2021 года данный мужчина был задержан сотрудниками полиции в Москве. Злоумышленник находился на территории Российской Федерации незаконно, занимался временными подработками, ранее привлекался к уголовной ответственности. Следствием собрана доказательственная база, в связи с чем уголовное дело будет направлено в суд. Обвиняемый содержится под стражей.

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