Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM Поиски пропавшего детского врача в Луге и летняя жара уже в мае — самое обсуждаемое среди пользователей социальных сетей в Ленинградской области в обзоре ИА REGNUM.

Флаг Ленобласти

Хэппи-энда не будет

9 мая из своего дома в поселке Оредеж Лужского района Ленинградской области вышла 38-летняя мать троих детей Екатерина Ласкар, детский врач межрайонной Лужской больницы. Женщина направлялась на ночную смену, она села в свой автомобиль и уехала на работу, но утром с работы домой не вернулась. В полицию 10 мая обратился ее супруг, начались масштабные поиски пропавшей. Чуть позже в одном из пригородных поездов был обнаружен ее сотовый телефон, а спустя три дня стало известно, что произошла трагедия…

В совершении убийства женщины признался 37-летний Максим, ее бывший муж, увлекающийся военной реконструкцией. После задержания безработный мужчина рассказал, что 10 мая у него с бывшей женой произошел конфликт на финансовой почве. В ходе ссоры он ударил женщину черенком от лопаты, а когда убедился, что жертва не подает признаков жизни, упаковал тело в пакеты и выбросил в колодец очистных сооружений. Тело жертвы на момент публикации еще не нашли.

Всё это время пользователи сети пытались помочь найти пропавшую женщину. Кто-то публиковал воспоминания о том, какой она хороший врач и как помогла детям, когда к ней обращались за помощью. А кто-то удивлялся, зачем разведенным людям общаться между собой.

«Зачем он к ней вообще пришёл? Я вот бывшую жену уже лет пять не видел и очень этому рад», — заметил Алексей В.

«Ужасный человек. Никакого раскаяния и сожаления об убитой жене, всё обыденно и очень просто — ударил, убедился, что мертва, и уложил в мешок…» — удивилась спокойствию мужчины, давшему признательные показания следователям, пользовательница сети Ксения.

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Летняя жара в мае против отопления

В Ленинградской области на уходящей неделе было не по-весеннему жарко. В некоторых местах столбик термометра поднимался до +28,6 градуса, что в Ленобласти нечасто бывает даже в июле. Палящее солнце разогрело не только воздух, но и дома. Поскольку еще в начале мая в регионе шли дожди, а где-то и снег, коммунальщики не прекращали отопление квартир. В итоге жителям Ленобласти пришлось писать во все инстанции, а также в социальные сети, чтобы добиться отключения центрального отопления в своих домах — ведь плата за отопление составляет основную часть платы за ЖКУ.

«На улице уже какой день +26 градусов тепла. Скажите, пожалуйста, почему отопление жарит как в минус? Почему не выключают при среднесуточных + 8? Опять придут космические счета за просто так. Мурино, ЖК «Краски лета», — обратилась к губернатору региона Александру Дрозденко его подписчица natalisolodkay.

И таких просьб было отправлено в администрацию и Центр управления регионом (ЦУР) региона сотни. После чего к 13 мая подача тепла уже полностью прекращена в Волосовском и Ломоносовском районах, частично — в Тихвинском, Кировском, Волховском. В остальных районах региона окончательно отопительный сезон будет завершен после того, как температура воздуха на улице будет стабильно +8 градусов в течение пяти дней.

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