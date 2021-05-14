Женева, Швейцария, , 16:59 — REGNUM Второй год пандемии коронавируса может обернуться гораздо большим числом смертей от COVID-19, заявил 14 мая на пресс-конференции гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Арнольд Бёклин. Чума (фрагмент). 1898

По его словам, такой трагедии можно избежать путем объединения усилий в сфере здравоохранения.

«COVID-19 уже стоил нам 3,3 млн жизней. Мы вступили во второй год пандемии, за который может произойти еще больше смертей. Единственный выход для спасения человеческих жизней и домохозяйств — объединение усилий по вакцинации и иным мерам в сфере здравоохранения, принимаем сейчас странами по отдельности», — сказал гендиректор ВОЗ.

Кроме того, он напомнил, что вакцинация не дает 100% гарантии от новой вспышки коронавируса и даже привитые люди могут заразиться и заболеть.

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