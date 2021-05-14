Златоуст, Челябинская область, , 16:59 — REGNUM Об обнаружении и обследовании в городе Златоусте (Челябинская область) артиллерийского снаряда сообщили 14 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Снаряд был обнаружен местным жителем на улице около жилого дома вечером накануне, 13 мая. На обследование этого предмета отправилась группа разминирования златоустовского ОМОНа.

«Осмотрев находку, специалисты пришли к выводу, что это 100-миллиметровый артиллерийский снаряд со следами коррозии, без взрывчатых веществ и взрывателя», — говорится в сообщении.

Находка, как выяснилось, не представляла угрозы для жизни и здоровья окружающих. Сразу после обследования снаряд передали в полицию.

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