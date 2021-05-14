Майкоп, , 16:59 — REGNUM Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» появится в Республике Адыгея. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики, вопросы создания таких центров в регионах обсуждались 14 мая на совещании под руководством Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В совещании в режиме видеосвязи принял участие глава республики Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Сергей Шойгу подчеркнул, что первые наборы детей в военно-патриотические центры «Авангард» показали их высокую востребованность по всей стране. При этом интерес к получению начальных знаний в области обороны и военно-прикладных дисциплин проявляют как юноши, так и девушки.

«На сегодняшний день создано 27 круглогодичных лагерей «Авангард». У нас есть поручение президента страны по созданию таких центров во всех городах с населением 100 тыс. человек и более», — отметил Шойгу. Министр напомнил о необходимости продолжить практику организации летних центров Юнармии.

В Адыгее разработана дорожная карта по строительству в регионе военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» — он будет создан в юго-восточной части Майкопа. В парке предполагается разместить и круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В этом году лагерь «Авангард» временно будет дислоцироваться на базе МГГТК АГУ. На август запланированы две тематические смены по пять дней каждая с общим количеством участников в 106 человек.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что военно-патриотическому воспитанию молодёжи в регионе уделяется самое пристальное внимание. Республика находится на 14 месте в стране по доле юнармейцев от общего количества школьников — она составляет 7,1% или 3,8 тыс. человек.

«Убеждён, что создание лагеря «Авангард» в Адыгее даст дополнительные возможности для вовлечения детей и молодежи в систему военно-патриотического воспитания, позволит ещё более эффективно подготавливать ребят к достойному выполнению долга гражданина и патриота по защите Отечества», — сказал Кумпилов.