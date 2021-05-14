Бишкек, , 16:58 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о введении обязательного страхования жизни и здоровья для граждан, выезжающих за рубеж.

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Депутат Экмат Байбакпаев обосновывает свою инициативу тем, что выделяемых правительством 50 тысяч сомов (43,7 тысячи рублей) в качестве компенсации семье погибшего не хватает, а потому они вынуждены просить деньги у диаспор, неправительственных организаций и населения.

Поэтому парламентарий предлагает обязать покидающих страну граждан заключать со страховыми компаниями договор на сумму не более 400 сомов (350 рублей) в год.

А страховая компания в случае смерти страхователя должна будет выплатить его семье не менее 250 тысяч сомов (218,5 тысячи рублей), а в случае получения им увечий — не менее 100 тысяч сомов (87,4 тысячи рублей), но только при условии наличия у него трудового договора и заключения органов охраны труда.

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