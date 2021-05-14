Ханты-Мансийск, , 16:57 — REGNUM В Югре организована доследственная проверка по факту осквернения могил. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Кладбище Ольга Юрченко © ИА Красная Весна

По предварительным данным, днём 12 мая 2021 года в дневное время трое детей в районе старого кладбища города Нефтеюганска повредили надгробья, рвали цветы, измазали портреты на памятниках усопшим.

Проводится процессуальная проверка по признакам преступления по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Следователи выясняют причины, побудившие детей совершить незаконные действия. Также будут приняты меры, направленные на приведение памятников в целостность и надлежащий вид.

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