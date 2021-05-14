Подгорица, , 16:56 — REGNUM Правительство Черногории одобрило законопроект о внесении изменений в Закон об акцизных сборах, который увеличивает акцизы на алкогольные напитки, табак и продукты с добавлением сахара.

Газированная вода (сс) 3dman_eu

Если парламент Черногории примет этот закон, то цены на эти товары поднимутся с 1 июля 2021 года.

Закон предусматривает повышение акциза на мелко нарезанный табак с 45 до 55 евро за килограмм, а акцизный налог на другой курительный табак будет увеличен с 25 до 35 евро за килограмм.

Для газированных напитков с добавлением сахара или других подсластителей или ароматизаторов акцизный налог будет увеличен с 25 до 35 евро за гектолитр. Планируется ввести новый вид акцизной продукции — акцизы на сахар, какао и мороженое, которые будут уплачиваться в размере 0,6 евро за килограмм.