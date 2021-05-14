Екатеринбург, , 16:56 — REGNUM В Екатеринбурге удалось ликвидировать открытое горение в многоквартирном жилом доме, сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

С пожаром справились к 16:49 по местному времени. После этого пожарные занялись проливкой и разборкой сгоревших конструкций.

Об инциденте спасателям сообщили около 13:00. По предварительной информации, загорелся чердак многоквартирного дома по ул. Шейнкмана, 19. После этого огонь перешёл в одну из квартир на верхнем этаже.

Площадь пожара составила 500 кв. м. Жителей удалось эвакуировать, спасены шестеро жильцов, включая двух инвалидов. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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