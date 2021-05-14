Архангельск, , 16:52 — REGNUM В лесах Архангельской области усилено патрулирование — по прогнозу синоптиков, риск пожаров в ближайшие дни возрастет.

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Как сообщили корреспондент ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, с 27 апреля в лесах региона объявлен пожароопасный сезон. За это время было зарегистрировано три лесных пожара площадью 6,1 гектара, все они ликвидированы в течение первых суток. Причина большинства пожаров одна: переход огня с земель иных категорий.

По прогнозу Северного УГМС, в ближайшие выходные в большинстве районов области пройдут дожди, а на следующей неделе снова ожидается значительное потепление, возможны грозы.

«Грозы — определенный и существенный фактор риска для возникновения лесных пожаров, — отметил глава регионального минлеспрома Игорь Мураев. — Нас в ближайшие дни опять ждет аномально жаркая погода. Необходимо усилить патрулирование лесов, повысить оперативность реагирования, активнее проводить работу по информированию населения о правилах противопожарного режима. Соответствующее распоряжение направлено в лесничества области».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России было потушено 120 природных пожаров на площади более 3 тыс. га.