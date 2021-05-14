Суражский район, , 16:53 — REGNUM На участке российско-белорусской границы в Суражском районе Брянской области задержано 60 нарушителей за сутки. Иностранцы по одиночке и группами пытались въехать на территорию России на автомобилях, сообщает 14 мая пресс-служба погрануправления ФСБ.

Вечером 13 мая сначала были задержаны семь нарушителей. Около полуночи пограничники совместно с полицейскими остановили ещё три автомобиля, на которых из Белоруссии в Россию пытались проехать более 50 иностранных граждан.

Задержанных привлекли к административной ответственности и вернули на территорию сопредельного государства. Сумма штрафов нелегалам превысила 130 тысяч рублей.