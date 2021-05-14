Штат Оклахома, США, 14 мая, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Американский актёр Роберт Де Ниро получил травму ноги. Об этом сообщило издание TMZ.

Цитата из к/ф «Обратная тропа». Реж. Джордж Галло. 2020. США Роберт Де Ниро

По данным СМИ, инцидент произошёл в Оклахоме (США), во время съёмок фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Степень тяжести травмы пока не сообщается, но известно, что актёру пришлось вернуться домой в Нью-Йорк (США).

ИА REGNUM напоминает, что «Убийцы цветочной луны» — полнометражный фильм в жанре триллер-вестерн, основанный на одноимённой книге писателя Дэвида Гранна. Главные роли в фильме исполняют актёры Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо.