Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Два человека погибли в результате взрыва На речной плотине Kerr Dam в американском штате Оклахома произошел взрыв, сообщает 14 мая радиостанция KRMG со ссылкой на управляющую сооружением компанию Grand River Dam Authority.

В результате взрыва погибли двое из троих работников, осуществлявших стандартную проверку.

По словам вице-президента компании Grand River Dam Authority Джона Уискейвера, взрыв произошел около 18:00 по местному времени (2:00 мск).

Два человека оказались заблокированы внутри плотины и погибли. Третий успел покинуть опасное место.

Плотина не получила видимых структурных повреждений. Причина взрыва пока не выяснена.

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