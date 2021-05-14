Ярославль, 14 мая, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В деревне Глухарёво Пошехонского района Ярославской области ночью 14 мая двое мужчин в масках ворвались в дом пожилых супругов, убили хозяина и ранили его жену. Об этом сообщает 76.ru.

СУ СКР по Ярославской области Место происшествия

Преступники заставили хозяев отдать все деньги и украшения. После этого они ударили женщину ножом, облили дом бензином и набросились на мужчину. В этот момент женщине удалось сбежать через окно. Бандиты подожгли дом.

Раненая женщина прибежала к соседям. Жители сразу же вызвали скорую, пожарных и полицию, но те не смогли приехать вовремя — они застряли в грязи по пути.

Дом местным жителям пришлось тушить самостоятельно. Когда прибыли пожарные, огонь был почти полностью потушен. Тело хозяина с многочисленными ножевыми ранениями нашли в сгоревшем доме.

«По данному факту следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело. Было установлено, что потерпевшим является 80-летний хозяин жилища», — сообщили в следственном управлении следственного комитета России по Ярославкой области.

Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска.