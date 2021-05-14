Назад в 90-е: в Ярославской области бандиты устроили резню в деревне
Ярославль, 14 мая, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В деревне Глухарёво Пошехонского района Ярославской области ночью 14 мая двое мужчин в масках ворвались в дом пожилых супругов, убили хозяина и ранили его жену. Об этом сообщает 76.ru.
Преступники заставили хозяев отдать все деньги и украшения. После этого они ударили женщину ножом, облили дом бензином и набросились на мужчину. В этот момент женщине удалось сбежать через окно. Бандиты подожгли дом.
Раненая женщина прибежала к соседям. Жители сразу же вызвали скорую, пожарных и полицию, но те не смогли приехать вовремя — они застряли в грязи по пути.
Дом местным жителям пришлось тушить самостоятельно. Когда прибыли пожарные, огонь был почти полностью потушен. Тело хозяина с многочисленными ножевыми ранениями нашли в сгоревшем доме.
Сейчас на месте работают следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска.