Москва, , 16:43 — REGNUM В пятницу 14 мая в Аванзале Трапезных Палат Храма Христа Спасителя редакция «Исторического вестника» представила на суд научного сообщества 35 том журнала, посвященный 800-летию со дня рождения Святого Александра Невского.

«Исторический вестник» известен своими тематическими исследованиями, связанными с ключевыми событиями отечественной и мировой истории. «Невский» номер в течении года готовили ведущие российские медиевисты, археологи и историки церкви — доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, заведующий отделом археологии Московской Руси Института археологии РАН Леонид Андреевич Беляев, заведующий Архивохранилищем старопечатных и редких изданий РГАДА Андрей Алексеевич Булычев, доктор исторических наук, руководитель Центра по истории Древней Руси Института российской истории РАН Владимир Андреевич Кучкин, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Леонидовна Конявская, доктор исторических наук, ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института Алексей Борисович Мазуров, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института российской истории РАН Светлана Алексеевна Маслова, доктор исторических наук, член-корреспондент РАН, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Владимирович Сиренов, доктор исторических наук, профессор РГГУ Андрей Сергеевич Усачев. Номер журнала вышел под общей редакцией доктора исторических наук, руководителя Центра источниковедения Института российской истории РАН, профессора исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова Антона Анатольевича Горского.

Поистине, звёздный состав исследователей и, несомненно, одна из наиболее интересных страниц отечественной истории.

Очевидно, что в разные эпохи значимость образа князя Александра поддерживали разные обстоятельства. В XIV—XVI вв. важную роль играл тот факт, что он был прямым предком московских князей, ставших во главе единого Русского государства, в эпоху Петра I — отвоевание у Швеции земель, где Александр одержал свою первую военную победу; в середине XX столетия актуализировалась память о второй крупной победе князя — над немецкими крестоносцами на Чудском озере 5 апреля 1242 г. (700-летие ее пришлось на время Великой Отечественной войны).

В последнее десятилетие своей жизни Александр был и формально, и фактически первым среди русских князей, занимая столы в Киеве, Владимире и Новгороде. Оценка Александра Невского, и светская, и церковная, всегда была панегирической и одновременно противоречивой. Авторы «Исторического вестника» еще раз обращаются к наиболее значимым событиям жизни Александра, в том числе к истории его взаимоотношений с Золотой Ордой, а также освещают интереснейшую постисторию образа великого князя-воителя.

Организаторами события выступили редакция журнала «Исторический вестник», руководство Храма Христа Спасителя, Исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, АНО «Руниверс», Учебно-научный центр «Кремль-9» РГГУ.