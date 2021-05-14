Ереван, , 16:43 — REGNUM Обострение армяно-азербайджанских отношений обсудили 14 мая в ходе телефонных переговоров и. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

Обсуждалась ситуация в Сюникской области Армении в районе Чёрного озера, где находятся ВС Азербайджана. Как сказал Арутюнян, на всех участках, где находятся азербайджанцы, они и пути их снабжения находятся под полным контролем ВС Армении.

Арутюнян заявил, что нарушение территориальной целостности Армении недопустимо.

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