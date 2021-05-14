Махачкала, , 16:42 — REGNUM По мнению экспертов, наиболее важными и почти не занятыми другими структурами нишами деятельности для общества «Знание» представляется просвещение в сферах финансовой и правовой грамотности, изложение доступным языком сведений о новых технологиях и перспективах их внедрения, ознакомление с тенденциями и прогнозами в различных отраслях жизни и науки.

«Это для большинства, во-первых, имеет прикладное значение, во-вторых, служит противовесом фейкам и ненаучному знанию, в-третьих, стимулирует у людей мысли к новым и прогрессивным взглядам на личную и общественную жизнь», — считает политический обозреватель Эдуард Уразаев.

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