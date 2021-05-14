Махачкала, 14 мая 2021, 16:42 — REGNUM По мнению экспертов, наиболее важными и почти не занятыми другими структурами нишами деятельности для общества «Знание» представляется просвещение в сферах финансовой и правовой грамотности, изложение доступным языком сведений о новых технологиях и перспективах их внедрения, ознакомление с тенденциями и прогнозами в различных отраслях жизни и науки.
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