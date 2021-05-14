Киев, , 16:40 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко является единственным претендентом на пост главы минздрава страны в случае отставки с этой должности нынешнего руководителя ведомства Максима Степанова.

Об этом 14 мая заявил в эфире украинского телевидения народный депутат фракции «Слуга народа» Алексей Устенко.

Депутат отметил, что Ляшко — это единственная кандидатура, кроме него, в партии Зеленского никого не обсуждают. Вместе с тем, он допустил, что «какой-то джокер» теоретически может появиться в самый последний момент.

Устенко также сказал, что лично он не поддержит смену министра здравоохранения.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава фракции «Слуга народа»Давид Арахамия подтвердил, что Степанов может уйти в отставку из-за провала вакцинации, хотя в целом отношение к его работе положительное. Арахамия анонсировал, что этот вопрос президентская политсила рассмотрит в середине мая. Также он допустил, что до увольнения Степанова дело может не дойти, и фракция ограничится выговором или взысканием другого рода. На отставке Степанова однозначно настаивают фракции ОПЗЖ, «Голос» и «Европейская солидарность».