Мадрид, , 16:37 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» намерено исправить свое финансовое положение и разгрузить зарплатную ведомость путем продажи ряда игроков. Главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман не хочет видеть в своем составе четырнадцать игроков, среди которых бразильский вратарь Нето, защитник сборной Франции Самуэль Умтити, полузащитники Матеус Фернандес, Филиппе Коутиньо и Миралем Пьянич и датский форвард Мартин Брейтуэйт. Об этом 14 мая сообщило издание Mundo Deportivo.

После 36-ти туров испанской Примеры по футболу каталонская «Барселона» с 76-ю очками идет на третьей позиции в турнирной таблице. В рамках Лиги Чемпионов «Барселона» вылетела на стадии 1/8 финала от французского «Пари Сен-Жермен».