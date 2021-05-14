Москва, , 16:36 — REGNUM Законопроект об инвестиционных товариществах внес в Госдуму глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 14 мая.

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Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования и введение дополнительных способов организации коллективных инвестиций с участием государства посредством создания инвестиционных товариществ, в том числе необходимые для создания Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий («Фонд фондов») с участием государства и частного бизнеса.

Инициатива предусматривает возможность создания инвестиционных товариществ с обособленным имуществом при условии, что при заключении договора инвестиционного товарищества с обособленным имуществом управляющим товарищем такого инвестиционного товарищества является АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» или его дочернее или зависимое общество, либо иное лицо, утвержденное постановлением правительства РФ. То есть договоры инвестиционного товарищества с обособленным имуществом будут создаваться сознательно и иметь такой статус в силу особенностей взаимоотношения товарищей в таких инвестиционных товариществах, отметил автор.

При этом состав товарищей-вкладчиков, размер их вкладов и доли, а также инвестиционная стратегия обособленных имуществ могут различаться в рамках одного инвестиционного товарищества.

В то же время законопроект предусматривает сохранение общего имущества всех участников договора инвестиционного товарищества с обособленным имуществом (совместного имущества), в который вносятся вклады всеми участниками договора инвестиционного товарищества с обособленным имуществом. «Фонд фондов» с участием государства и частного бизнеса в рамках «Фонда фондов» и суб-фондов планирует создание вариативных инвестиционных стратегий в разные сферы с возможным неоднородным составом товарищей-вкладчиков, для чего необходимо разделение общего имущества товарищей-вкладчиков на обособленные имущества, отметил парламентарий.

Предполагается также снять ограничение по количеству участников договора инвестиционного товарищества, что актуально для инвестиционного товарищества с обособленным имуществом, где участников может быть существенно больше 50 из-за разделения общих имуществ и различной инвестиционной стратегии для инвестирования в разные сферы. Кроме того, для «Фонда фондов» не будет возникать ограничений в случае, если все больше представителей бизнеса будут готовы участвовать в «Фонде фондов» в качестве инвесторов.

Законопроектов предусматривается для «Фонда фондов» возможность инвестирования в любые иностранные ценные бумаги, а не только те, которые могут быть допущены к размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.