Кострома, , 16:47 — REGNUM Вынесен приговор костромичке и двум жителям Ярославской области, заколовшим 36-летнего мужчину вилами. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Костромской области.

Вилы Https://pixabay.com

Как ранее писало ИА REGNUM, инцидент произошёл в Мантуровском районе Костромской области в сентябре 2020 года. Домой к местному жителю с заработков в соседнем регионе вернулась его гражданская жена. Она привела с собой двух знакомых — мужчину и женщину из Ярославля.

Компания устроила застолье с алкоголем. В какой-то момент общение переросло в конфликт. Подозреваемые начали пытать и избивать хозяина дома руками, ногами, табуретом, вилами. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

Дело рассматривал Мантуровский районный суд. Суммарно по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с особой жестокостью» убийцам мужчины присудили 33 года лишения свободы. Сожительница убитого проведёт в колонии 11 лет, её друзья из Ярославля — 9,5 и 12,8 лет. Кроме этого осужденные выплатят матери погибшего компенсацию морального вреда в размере 900 тысяч рублей.

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