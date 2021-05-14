Белгород, , 16:44 — REGNUM Штрафы на сумму более полумиллиона рублей за многократные нарушения скоростного режима оплатил житель Белгорода. Рассчитаться с долгами его сподвигла угроза принудительной продажи новой иномарки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 мая в пресс-службе регионального УМВД.

За жителем областного центра 1995 года рождения числилось 365 неоплаченных штрафов за нарушение требований ПДД на общую сумму 229 тысяч рублей. Судебные приставы неоднократно направляли в его адрес уведомления о возбуждении исполнительных производств и повестки, однако мужчина никак не реагировал на их требования. Пристав-исполнитель по каждому исполнительному листу вынес постановление о взыскании сбора, сумма которого составила ещё 365 тысяч рублей. Нарушителя на «Mercedes Benz E 200» 2019 года выпуска в результате исполнительно-розыскных мероприятий задержали сотрудники ГИБДД. Молодому человеку разъяснили, что согласно законодательству иномарку принудительно продадут, чтобы погасить долги.

Водитель добровольно заплатил всю имеющуюся задолженность — 594 тысячи рублей.