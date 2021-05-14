Москва, , 16:34 — REGNUM В России все больше людей будут отдавать предпочтение аренде и мобильности, нежели покупке собственного жилья, что будет поддерживать спрос и планомерно на уровне официальной инфляции увеличивать стоимость аренды жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов, комментируя новость о том, что в РФ вырос спрос на аренду жилья.

«Учитывая, что российские граждане обладают низким уровнем финансовой грамотности, даже на фоне роста доступности, например, фондового рынка, распространенными способами инвестирования являются банковские депозиты и покупка жилья для сдачи в аренду, — сказал Соколов. — При этом данный «бизнес» в большей степени находится в «тени». Неразвитый рынок жилищной аренды и финансовая безграмотность ведут к тому, что при покупке дорогостоящего жилья или переоценке имеющегося объекта граждане предпочтут простой путь — сдать в аренду с реальной доходностью 3−4% годовых, а не продать с целью поиска наиболее выгодных способов инвестирования».

Это, по словам Соколова, ведет к долгосрочным диспропорциям на рынке жилья, так как при темпах роста стоимости недвижимости не наблюдается сопоставимого роста арендных ставок.

«В результате все больше людей будут отдавать предпочтение аренде и мобильности, нежели покупке собственного жилья, привязанного к локации, что будет поддерживать спрос и планомерно на уровне официальной инфляции увеличивать стоимость аренды жилья», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Соколов объяснил, почему в РФ растет спрос на аренду жилья.

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