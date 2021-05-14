Москва, 14 мая, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В России все больше людей будут отдавать предпочтение аренде и мобильности, нежели покупке собственного жилья, что будет поддерживать спрос и планомерно на уровне официальной инфляции увеличивать стоимость аренды жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов, комментируя новость о том, что в РФ вырос спрос на аренду жилья.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость

«Учитывая, что российские граждане обладают низким уровнем финансовой грамотности, даже на фоне роста доступности, например, фондового рынка, распространенными способами инвестирования являются банковские депозиты и покупка жилья для сдачи в аренду, — сказал Соколов. — При этом данный «бизнес» в большей степени находится в «тени». Неразвитый рынок жилищной аренды и финансовая безграмотность ведут к тому, что при покупке дорогостоящего жилья или переоценке имеющегося объекта граждане предпочтут простой путь — сдать в аренду с реальной доходностью 3−4% годовых, а не продать с целью поиска наиболее выгодных способов инвестирования».

Это, по словам Соколова, ведет к долгосрочным диспропорциям на рынке жилья, так как при темпах роста стоимости недвижимости не наблюдается сопоставимого роста арендных ставок.

«В результате все больше людей будут отдавать предпочтение аренде и мобильности, нежели покупке собственного жилья, привязанного к локации, что будет поддерживать спрос и планомерно на уровне официальной инфляции увеличивать стоимость аренды жилья», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Соколов объяснил, почему в РФ растет спрос на аренду жилья.