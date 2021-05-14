Москва, , 16:33 — REGNUM Фактором роста спроса в России на арендное жилье может стать завершение программы льготной ипотеки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.

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«Фактором роста спроса на арендное жилье может стать завершение программы льготной ипотеки на фоне резкого роста стоимости квадратного метра в новостройках. По результатам исследования «Авито Недвижимости» и аналитического портала «Пульс продаж новостроек», в годовом выражении (I кв. 2021 г. к I кв. 2020 г.) средняя цена первичного жилья по стране поднялась на 26%. Вряд ли после окончания программы застройщики снизят цены, хотя волна рекламных акций и распродаж в случае падения спроса, скорее всего, произойдет», — сказал Соколов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Соколов объяснил, будет ли в РФ расти стоимость аренды недвижимости.

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