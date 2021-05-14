Рязань, , 16:32 — REGNUM Ведущий эксперт Аналитического центра по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина Александр Трушин приветствует «перезагрузку» общества «Знание».

"Радует начало процесса перезапуска просветительского общества «Знание». Важно и то, что одним из приоритетных направлений работы становится просветительская работа с исторической правдой. Сегодня против России ведется глобальная информационная война. И жертвой этой войны может стать каждый. Главные удары наносятся по культуре как основе безопасности России и исторической памяти нашего народа. Поэтому очень важно донести до широких масс информацию о технологиях и фактах фальсификации истории. Кто ведет войну? Для чего? Какими средствами? Как противостоять информационному воздействию и сохранить право мыслить самостоятельно? Особое внимание следует уделить «битве за историю» и «войнам памяти». Мы видим, как информационное воздействие националистов переформатировало сознание молодого поколения Украины. И пример Украины должен ускорить перезапуск общества «Знание», — рассказал эксперт журналистам.

«Кто предупрежден — тот вооружен. Донесение информации об информационных угрозах через просветительскую платформу до жителей России будет одним из эффективных способов отражения информационных угроз национальной безопасности РФ», — подчеркнул Александр Трушин.