Рязань, 14 мая 2021, 16:32 — REGNUM Ведущий эксперт Аналитического центра по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина Александр Трушин приветствует «перезагрузку» общества «Знание».
«Политическая жизнь Украины»
Общество «Знание» будет призвано бороться за историческую правду. Мнение
"Радует начало процесса перезапуска просветительского общества «Знание». Важно и то, что одним из приоритетных направлений работы становится просветительская работа с исторической правдой. Сегодня против России ведется глобальная информационная война. И жертвой этой войны может стать каждый. Главные удары наносятся по культуре как основе безопасности России и исторической памяти нашего народа. Поэтому очень важно донести до широких масс информацию о технологиях и фактах фальсификации истории. Кто ведет войну? Для чего? Какими средствами? Как противостоять информационному воздействию и сохранить право мыслить самостоятельно? Особое внимание следует уделить «битве за историю» и «войнам памяти». Мы видим, как информационное воздействие националистов переформатировало сознание молодого поколения Украины. И пример Украины должен ускорить перезапуск общества «Знание», — рассказал эксперт журналистам.
«Кто предупрежден — тот вооружен. Донесение информации об информационных угрозах через просветительскую платформу до жителей России будет одним из эффективных способов отражения информационных угроз национальной безопасности РФ», — подчеркнул Александр Трушин.