Москва, , 16:32 — REGNUM Внутренняя миграция в России усиливает спрос на аренду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов. Так он прокомментировал информацию о том, что в I квартале 2021 года в РФ вырос спрос на аренду жилья.

«В нашей стране, особенно в крупных городах с высокой экономической активностью, состояние рынка арендного жилья улучшается на фоне снижения негативных последствий пандемии COVID-19, — сказал Соколов. — Внутренняя миграция усиливает спрос на аренду даже на фоне продолжающегося снижения реальных доходов населения (3,6% в I кв. 2021 г. к I кв. 2020 г.). Скорее всего, собственники жилья также начнут постепенно повышать уровень арендных ставок, пытаясь выйти на докризисный уровень».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, жители России рассматривают недвижимость как объект для инвестиций.

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