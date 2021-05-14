Челябинск, , 16:27 — REGNUM В Челябинской области осуждена директор одного из учебных центров. Её признали виновной в даче взяток сотруднику Ростехнадзора, сообщает областное управление СКР.

По данным следователей, преступная деятельность велась женщиной в 2019 году. Размер взяток составил от трёх до пятнадцати тысяч рублей. Взамен она ожидала положительных аттестаций обучающимися в центре сотрудниками промышленных предприятий.

Суд оштрафовал женщину на 60 тысяч рублей. А чиновник — получатель взяток — был осуждён ранее.