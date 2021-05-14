Москва, , 16:27 — REGNUM В Москве ожидается дождь, во время которого возможны гроза и град. Об этом 14 мая сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 м/с. С 16:30 до 21:00 на город могут обрушиться гроза и град.

Во время непогоды возможны ухудшение видимости и затруднение движения. Также есть риски повреждения линий электропередач и других объектов.