Архангельск, , 16:27 — REGNUM В Архангельской области вакцинацию от коронавируса завершили более 71 тысячи человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

«На сегодняшний день полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 71 667 человек, еще 100 400 человек прошли первый этап вакцинации», — уточнили в штабе.

По данным ведомства, за последние сутки в регионе выявлено 59 новых случаев COVID-19, на лечении находятся 2,5 тысячи человек.