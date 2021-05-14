Варшава, , 16:26 — REGNUM 14 мая в Варшаве состоялись переговоры министров обороны Литвы и Польши — Мариуша Блащака и Арвидаса Анушаускаса. По итогам встречи глава польского минобороны провел пресс-конференцию, в ходе которой раскрыл некоторые подробности переговоров, сообщает Polskie Radio.

Так, по словам Блащака, Польша и Литва «одинаково оценивают угрозы безопасности в регионе», а также договорились укреплять двустороннее военное сотрудничество.

«Мы разделяем оценки, касающиеся угроз. Это наши общие угрозы. Соответственно, мы сообща ищем ответы на эти угрозы посредством активной позиции на форумах НАТО и Евросоюза. Кроме того, мы пришли к выводам, что должны сотрудничать в военной сфере не только в рамках НАТО, но и на двусторонней основе», — подчеркнул Мариуш Блащак.

В ходе встречи в польской столице главы оборонных ведомств Польши и Литвы также подписали Совместную декларацию по итогам работы 2-го заседания польско-литовского Совета министров обороны.