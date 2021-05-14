Москва, , 16:33 — REGNUM Певица Наргиз Закирова планирует подать в суд на артистов и журналистов, которые оклеветали её. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COyehf6lDbz/

В своём посте певица упоминает музыкального критика Сергея Соседова, журналиста Отара Кушанашвили, а также актёра Ивана Охлобыстина. «С помощью моей команды юристов и правоохранительных органов страны, уголовные дела будут возбуждаться по каждому случаю клеветы, порочащей мою честь и достоинство! Ни одно высказывание, не подкреплённое доказательствами, не будет оставлено без внимания!» — пригрозила Закирова.

ИА REGNUM напоминает, что Наргиз Закирова в 2013 году стала участницей вокального шоу «Голос» на Первом канале. Певица заняла второе место.

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