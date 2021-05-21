Москва, , 07:24 — REGNUM Войну Леонид Леонидович Новоспасский (1911−1969) встретил на тихоокеанском флоте. В декабре 1941 года окончил курсы подготовки начсостава запаса при Военно-морском училище имени М. В. Фрунзе и стал помощником капитана катера малый охотник МО-122, созданного для борьбы с подводными лодками. Примерно через год принял командование над катером, а в октябре 44-го в звании старшего лейтенанта возглавил отряд морских охотников Печенгской военно-морской базы.

Леонид Леонидович Новоспасский

За эти годы он принял участие в обороне Заполярья. Был дважды ранен.

Более 175 раз эскортировал подводные лодки и конвоировал транспорты, 20 раз успешно высаживал на вражеский берег десантные группы. В ходе Петсамо-Киркенесской операции 12−13 октября 1944 года Леонид Леонидович высадил десант в район порта Лиинахамари (ныне часть города Печенга Мурманской области), а затем свыше двух часов поддерживал его огнем с корабля.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года гвардии старшему лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5067).

После Победы Новоспасский принял участие в войне с Японией. В дальнейшем служил на штабных и научно-исследовательских должностях. Вышел в запас в звании капитана 1-го ранга в 1963 году. Жил в Москве.

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