Замглавы МИД РФ обсудил ядерную сделку с послом Ирана в Москве
Москва, 14 мая, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Вопрос ядерной сделки обсудили заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и посол Ирана в России Казем Джалали, сообщили 14 мая в пресс-службе МИД РФ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ядерная программа Ирана
Уточняется, что Рябков и Джалали обменялись мнениями о развитии ситуации вокруг ядерной сделки с акцентом на важность скорейшего восстановления её полноценной реализации. В этом отношении учитывался фактор многосторонних консультаций в Вене.
«Обсуждена ситуация в Организации по запрещению химического оружия», — говорится в сообщении.