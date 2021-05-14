Москва, 14 мая, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Вопрос ядерной сделки обсудили заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков и посол Ирана в России Казем Джалали, сообщили 14 мая в пресс-службе МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Уточняется, что Рябков и Джалали обменялись мнениями о развитии ситуации вокруг ядерной сделки с акцентом на важность скорейшего восстановления её полноценной реализации. В этом отношении учитывался фактор многосторонних консультаций в Вене.

«Обсуждена ситуация в Организации по запрещению химического оружия», — говорится в сообщении.