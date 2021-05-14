Вашингтон, , 16:36 — REGNUM В данный момент ученые работают над тем, чтобы как можно быстрее начать вакцинацию детей, но дети с 5 до 10 лет получат прививки скорее всего только к концу года, сообщает 14 мая MSNBC со ссылкой словаЭнтони Фаучи, главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США.

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Фаучи сказал в интервью телеканалу, что на данный момент проходят клинические испытания и ученые изучают реакцию детей младше 12 лет на дозы вакцины от COVID-19. Ученые не переходят к испытаниям на более младшей группе, пока не удостоверятся, что предыдущая возрастная категория прошла испытания без осложнений. По причине такого многоступенчатого процесса, объяснил Фаучи, до школьников младших классов время доходит в последнюю очередь.

«Думаю, что дети из старшей школы будут вакцинированы уже к осени, но до ребят из младших классов очередь дойдет к концу календарного года», — рассказал инфекционист.

ИА REGNUM напоминает, второй медицинский регулятор Соединённых Штатов CDC одобрил вакцину от COVID-19 производства Pfizer для подростков 12−15 лет.

Производители подали заявку и на одобрение вакцины для применения среди подростков в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА). Европейский регулятор заявил, что изучит возможность расширить рекомендации по применению препарата.