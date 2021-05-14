Варшава, 14 мая, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Цены на потребительские товары и услуги в Польше в апреле текущего года выросли на 4,3% по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления Польши, опубликованные на странице ведомства в соцсети Facebook.

Прилавки супермаркета

В свою очередь, по сравнению с мартом текущего года цены на товары и услуги в стране выросли в апреле на 0,8%.

«Наибольшее влияние на инфляцию оказал рост цен на продукты питания и транспорт», — говорится в сообщении.

В ведомстве также указывают, что в первом квартале 2021 года польская экономика развивалась медленнее, чем за тот же период прошлого года. Так, за первые три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года ВВП в Польше снизился на 1,2%.