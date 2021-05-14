Киев, 14 мая, 2021, 16:29 — ИА Регнум. По итогам первого квартала 2021 года крупнейшим торговым партнером Украины является Китай, доля которого во внешнем обороте экономики страны (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,0%, или $4,3 млрд.

Грузовая фура

Об этом свидетельствуют данные украинской государственной службы статистики, обнародованные 14 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

В тройке лидеров также Польша с показателем 6,9% ($2,2 млрд) и Германия — 6,5% ($2,1 млрд).

При этом Россия впервые опустилась на четвертое место с показателем 6,1% ($2 млрд), хотя ранее стабильно была в первой тройке экономических партнеров Украины.

Госстат отдельно отмечает, что всего на страны ЕС приходится 40,4% внешнего оборота Украины, а на США — 5,5% (пятое место в рейтинге, $1,8 млрд).

Напомним, что по итогам 2020 года Россия вошла в тройку основных торговых партнеров Украины как по экспорту, так и по импорту. Согласно официальным данным, импорт из России достиг суммы $4,6 млрд, а экспорт в Россию — $2,7 млрд. Товарооборот между Россией и Украиной неуклонно падает с 2014 года, однако запас прочности по торговле был так велик, что еще в 2018 году РФ занимала первое место в рейтингах торговых партнёров.